新北性平勞檢 台灣優衣庫未設托兒設施
新北市勞工局今日公布今年首波性別工作平等法專案檢查結果，受檢20家批發零售事業單位中，普利司通輪胎販賣及互動國際數位等2家，因未訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法，各開罰10萬元。另外台灣優衣庫、生活工場等8家事業單位，未設置哺集乳室或未提供托兒設施、措施，勞工局已透過行政指導督促業者改善。
勞工局統整近3年申訴違法資料，批發零售業、製造業及醫療保健業，是進案前三名的高風險行業，因此今年首先篩選20家僱用百人以上的批發零售業者實施專案檢查。
分析檢查違規項目，以未依性別工作平等法第23條規定設置哺集乳室或提供托兒設施、措施的比例最高，有8家業者沒達標，其次，有2家業者未依性工法第13條規定訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法。
至於宜家家居（IKEA）、東森得易購、神腦國際、山葉音樂（YAMAHA）等10家業者都符合法令規定，查無違法。
勞工局指出，由於去年5月性工法修正，將原本僱用250人以上，企業雇主應設置哺(集)乳室、托兒設施或提供托兒措施的規定，下修至100人以上，但未訂罰則，目前僅能輔導改善，促使業者落實法令規定。
此外，勞工局與勞動部每年都有編列預算，對提供托兒設施或措施的雇主提供聯合補助，符合資格的事業單位可選擇年初（1月1日至2月底）或年中（6月1日至7月15日）提出申請。相關資訊可在「新北勞動雲」網站內關鍵字蒐尋，或逕至勞動部「企業托兒與哺集乳室資訊網」下載表單。
(中時)
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