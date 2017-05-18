新北性平勞檢 台灣優衣庫未設托兒設施

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新北性平勞檢 台灣優衣庫未設托兒設施、生活工場未設哺乳室
新北勞工局性平勞檢發現批發零售業者最多違規情況都是未設置集哺乳室或托兒設施、措施。（新北市勞工局提供）
新北性平勞檢 台灣優衣庫未設托兒設施、生活工場未設哺乳室
許多知名批發零售業者，也未設置集哺乳室或托兒設施、措施。（新北市勞工局提供）

新北市勞工局今日公布今年首波性別工作平等法專案檢查結果，受檢20家批發零售事業單位中，普利司通輪胎販賣及互動國際數位等2家，因未訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法，各開罰10萬元。另外台灣優衣庫、生活工場等8家事業單位，未設置哺集乳室或未提供托兒設施、措施，勞工局已透過行政指導督促業者改善。

勞工局統整近3年申訴違法資料，批發零售業、製造業及醫療保健業，是進案前三名的高風險行業，因此今年首先篩選20家僱用百人以上的批發零售業者實施專案檢查。

分析檢查違規項目，以未依性別工作平等法第23條規定設置哺集乳室或提供托兒設施、措施的比例最高，有8家業者沒達標，其次，有2家業者未依性工法第13條規定訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法。

至於宜家家居（IKEA）、東森得易購、神腦國際、山葉音樂（YAMAHA）等10家業者都符合法令規定，查無違法。

勞工局指出，由於去年5月性工法修正，將原本僱用250人以上，企業雇主應設置哺(集)乳室、托兒設施或提供托兒措施的規定，下修至100人以上，但未訂罰則，目前僅能輔導改善，促使業者落實法令規定。

此外，勞工局與勞動部每年都有編列預算，對提供托兒設施或措施的雇主提供聯合補助，符合資格的事業單位可選擇年初（1月1日至2月底）或年中（6月1日至7月15日）提出申請。相關資訊可在「新北勞動雲」網站內關鍵字蒐尋，或逕至勞動部「企業托兒與哺集乳室資訊網」下載表單。

(中時)

關鍵字：措施業者勞工局規定設施
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