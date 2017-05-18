為什麼蔡英文的民調這麼低？徐巧芯解讀

國民黨草協聯盟發起人徐巧芯。(資料照)

蔡英文上任即將滿一週年，昨日媒體公佈民調顯示，蔡的滿意度降到30%，不滿意度攀升到50%，且和前兩任總統就職週年的評價相比，蔡英文是最低的，對此，徐巧芯認為這是蔡英文政府、林全內閣必須重視的警訊。

徐巧芯今以「為什麼蔡英文的民調這麼低？」為題投書港媒《東網》，她表示，蔡英文兩岸政策雖因未完成如選前承諾的「維持現狀」而導致過半民眾不滿意，但也未做出激烈的台獨主張，然而另一方面，又必須在人事安排或部分政策安撫、討好獨派，這做法導致藍營給予蔡政府強烈的負評，也讓深綠因蔡英文沒有完成他們的「理想」而感到失望。

至於中間選民，徐巧芯認為他們相當在意經濟、民生相關的政策，但對他們而言最有印象的「一例一休」卻因倉促修法，而導致了更多的困擾，還有兩岸政策的冰凍化造成陸客減量，因此對未來的擔憂也就反映在民調上了。

另外，對於林全的滿意度下滑到26%，徐巧芯認為林揆的支持度問題，就是蔡英文問題的加強版—「藍的反、綠的更是不太挺、中間也不支持」，雖然目前還撐著，但在年改和前瞻兩大戰場上，是否會慘遭滑鐵盧導致需要異動還有待觀察。

(中時電子報)