台海反潛老戰機S-2T 功成身退

以「鯊魚機」著稱的S-2T反潛機進行最後一次飛行任務，抵達曾經駐紮的新竹基地。（陳怡誠攝）

以「鯊魚機」著稱的S-2T反潛機進行最後一次飛行任務，抵達曾經駐紮的新竹基地。（陳怡誠攝）

編號2214的S-2T反潛機從屏東基地起飛，降落新竹基地後，飛行員豎起大拇指讚許最後一次飛行任務。（陳怡誠攝）

反潛34中隊長方涵芝中校駕駛編號2214的S-2T反潛機完成最後一次飛行任務，抵達新竹基地，輕撫機身跟老戰友告別。（陳怡誠攝）

以「鯊魚機」著稱的S-2T反潛機，18日上午由反潛34中隊長方涵芝中校駕駛編號2214的S-2T反潛機從屏東基地起飛，進行最後一次飛行任務，10時15分飛抵新竹基地、完成交機後正式功成身退，未來在新竹基地展示，提供軍迷、大小朋友一睹英姿。

(中時)