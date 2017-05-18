外籍交換生唱歌仔戲 台灣文化新體驗

外籍學生跟老師學習歌仔戲。（廖素慧攝）

外籍交換學生學演歌仔戲《薛平貴與王寶釧》。（廖素慧攝）

巴西籍學生李亞鈞（左）開心學演薛平貴。（廖素慧攝）

外國人說中文已不容易，何況是用台語唱歌仔戲。來自巴西、墨西哥等4國的青少年學生，以交換學生身分來台體驗台灣文化，今天在華南高商跟著「大心戲坊」學唱歌仔戲，巴西籍李亞鈞說，歌仔戲、茶藝是獨具特色的台灣文化。

嘉義南區扶輪社第26屆社長、華南高商家長會會長陳宗瑋，主辦扶輪社國際交換學生，今天在華商舉辦「外籍學生歌仔戲體驗營」活動，有巴西、墨西哥、韓國、泰國等4國8位年約15至18歲的學生，學唱演歌仔戲《薛平貴與王寶釧》的故事。

由蔡心惠老師搭配「大心戲坊」的講師群，一一為這群不懂台語的外籍學生講解歌仔戲及東方戲曲之美，並教他們台語發音、七字調的演唱，指導戲曲的馬鞭使用。

巴西籍17歲高三學生李亞鈞中文能力流利，他說，來台9個月住在接待家庭，跟台灣學生一起上課，體驗不同的台灣文化，也學會說一點台語，很開心可以學歌仔戲。他飾演薛平貴，服飾很漂亮，也很喜歡台灣，他將於7月回巴西，完成高中學業後，將申請來台灣讀大學，好好學中文。

(中時)