永康透天厝失火 濃煙瀰漫7戶1人嗆傷

永康大橋三街傳出火警，大批警消趕往灌救。(曹婷婷攝)

永康大橋三街傳出火警，大批警消趕往灌救。(曹婷婷攝)

台南永康區大橋三街一戶3樓透天厝頂樓，上午近11時傳出火警，南市消防局獲報，緊急派遣第一梯次永康、鹽行、復興等消防分隊10車、30人前往灌救，由於現場濃煙竄出蔓延7戶，警消一度擔心火勢一發不可收拾，所幸僅一名女子輕微嗆傷，緊急送往奇美醫學中心救治無礙，明火也很快撲滅。

台南市消防局指出，事發時，其中一戶的頂樓出現明火，大量濃煙竄出蔓延7戶，情勢一度很危急，所幸並無人員受困，其中1名22歲女子疑在起火時想入屋搶救貓咪，不慎吸入大量濃煙感到不適，送醫觀察。

警消表示，起火的建築物雖為連棟式RC建築物，但3樓頂疑為鐵皮屋頂，隔壁住戶則加裝木板等易燃物質，可能因此引起延燒現象，現場雖一度濃煙瀰漫，不過，實際冒出火煙僅有2戶，並未起火。另外一戶人家屋內冒出濃煙，但屋主不在家，警消破門而入後確定屋內並未延燒。

(中時)