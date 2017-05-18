就職將滿周年 林揆：改革方向正確交出一定成績

新政府就職將滿周年，行政院長林全今（18）日在行政院會表示，內閣團隊就任以來，針對能源轉型、長照制度、年金改革、經濟轉型等，投注非常多的努力，也繳出一定的成績。

林揆表示，改革涉及既有習慣、制度甚至權益的改變與影響，一定會有不適應，因此難免面對阻力，但只要改革方向正確，就應繼續以溫和、理性、包容的做法，堅定的向前邁進。

林揆表示，過去這些年，大陸不論是在幅員、人口或經濟實力上，台灣相對居於不對稱地位，但對岸對台灣政治和經濟上有特別的壓力，台灣要成長，不論是經濟或政治民主化都是重要的依據，未來希望在這些方面做更多努力。

林表示，內閣團隊在過去1年，內閣團隊不畏艱鉅，在除弊或興利方面，獲得了相當的成效，他向內閣團隊的努力表示肯定與感謝。展望未來，仍有許多工作必須完成，包括稅制檢討、投資環境改善、社會安全防護強化等，他期盼大家團結一心，以人民福祉與國家發展為己任，共同努力，開創美好的前景。

(工商)