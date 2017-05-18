博物館不在家 台南15家博物館化身攤車穿梭巷弄
博物館無所不在！台南今年首辦博物館節，以「博物館不在家」為活動主軸，整合15間文化館舍化身行動攤車，走出博物館圍牆，將在台南街道巷弄現蹤，開幕首發「博物館逛大街」20日於奇美博物館阿波羅噴泉廣場亮相。
台南市政府文化局今年首度辦理2017台南博物館節，推出「博物館逛大街」、「主題展覽」、「專題講座」3大系列活動，周邊還推出「518國際博物館日活動」、「中小學參訪博物館」、「博物館紙上展」等，亮點就是集結15間博物館與地方文化館化身行動攤車，攤車不賣食物，賣的是博物館內涵。
文化局表示，博物館不只是開門被動等待民眾入館的場域，博物館本身的知識就存在生活中，因此催生「2017台南博物館節」，邀集各館主動走入人群進行推廣。
「博物館不在家」開幕場選定以奇美博物館戶外草地為背景，包括台灣文學館、台灣歷史博物館等15間博物館，將化身為一輛輛行動式攤車，走出戶外，融入你我生活。
此外，5月30日至6月18日也將在台灣文學館聯合展示，6月24日則會出沒新光三越台南新天地、6月25日轉至觀光客熱點－中西區正興街與民眾近距離接觸，讓民眾穿梭巷弄也能逛博物館，體現博物館無所不在的精神。
(中時)
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