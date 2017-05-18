蝦味先使用逾期原料 高市衛生局勒令下架

使用過期原料製作之違規商品「蝦味先日式照燒」。（圖片提供／食品藥物管理署）

違規產品「發芽大豆養生粉（紅麴）」，衛生局已勒令下架回收。（圖片提供／食品藥物管理署）

現場稽查並封存違規商品。（圖片提供／食品藥物管理署）

愈吃愈涮嘴的知名食品「蝦味先」傳出使用過期原料製作，高雄地檢署接獲通報後，5月17日會同高雄市調查處、食品藥物管理署與高市衛生局等單位，搜索裕榮公司大寮廠，當場查扣超過保存期限的無水檸檬酸、柴魚粉與紅麴粉等原料及相關庫存產品，共計2371.5公斤，初估已販售250餘萬包，獲利3750萬元不等。

食藥署發出聲明表示，此次會同相關單位稽查高雄市大寮區裕榮食品股份有限公司，現場查獲逾期柴魚精粉、無水檸檬酸及紅麴粉等原料，用於生產「蝦味先日式照燒」、「蝦味先蜜烤魷魚」、「蝦味先泡菜」、「蝦味先墨西哥煙燻」及「發芽大豆養生粉（紅麴）」等產品，衛生局已勒令依食品及其相關產品回收銷毀處理辦法規定進行違規產品下架回收。

食藥署進一步說明，調配、包裝、貯存及販賣逾有效日期之食品，涉違反食品安全衛生管理法第15條第1項第8款規定，依同法第52條應予沒入銷毀；並可復依第44條處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰，食品業者須自我警惕。

(中時)