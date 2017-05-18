LPGA 本周產生新「球后」？曾雅妮求近5場首晉級？

曾雅妮本周力爭近5場首場晉級。(資料照 陳怡誠攝)

休兵1周的LPGA，本周在維吉尼亞州進行總獎金130萬美元Kingsmill錦標賽，今(18日)晚進行第1回合，世界前3高寶璟、柳蕭然與艾莉雅繼續在此戰進行球后爭奪戰，連續在位82周世界第1的高寶璟，將全力保后。

高寶璟本周Kingsmill錦標賽全力「保后」。(美聯社資料照)

在這場比賽可能誕生史上第10位「球后」之際，曾處於世界女子高球頂峰連續109周的前球后曾雅妮，此戰卻要尋求中止連4場淘汰與本季8場出賽第2場晉級。

曾雅妮本季目前為止只在本田泰國賽晉級(最終獲得並列14)，不過這場比賽不錯表現並沒有讓她復活，隨後連續4場被淘汰，目前8戰1場晉級7場淘汰，期待本周Kingsmill錦標賽能止跌回升，上演反彈行情。

高寶璟2015年17歲登上世界第1，成了史上最年輕「球后」，雖在位19周後被朴仁妃奪回后座，但2015年10月26日再從朴仁妃手中奪回球后寶座，至今已連續82周，期間最多曾領先世界第2超過7分。

但她去年8月起未奪冠，以致逐漸失去大幅領先優勢，目前僅領先世界第2柳蕭然0.23分、領先世界第3艾莉雅0.25分，致使3人在Kingsmill錦標賽的球后爭奪戰形成白熱化，高寶璟此戰必須擊敗另2人才能保住球后地位，否則可能被柳或艾竄位。

台灣LPGA6女將龔怡萍、曾雅妮、徐薇淩、李旻、程思嘉與新人錢珮芸，這場比賽全部到齊參賽。

(中時電子報)