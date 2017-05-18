鬆口氣！筆電禁令不擴及歐美航線
美國官員與歐盟17日在布魯塞爾磋商會談後，議定旅客在飛行時攜帶筆電等電子產品的禁令，不會擴大實施到歐美航線。這項禁令影響層面廣大，每年往返歐洲和北美之間的旅客高達6500萬人次，每天將近400個飛機班次，其中大部分旅客都是重度依賴電子設備的商務乘客，他們可能在長時間的飛行途中，都仍使用筆電、平板繼續工作。
根據《美聯社》(AP)報導，周三(17日)美國官員與歐盟委員會磋商結束後，達成協議，將不對歐美航線實施筆電設備的登機禁令。但是雙方承諾召開更多磋商會議，交流情報。
美國國土安全部官員和歐盟委員會在布魯薩爾，針對航空安全問題，展開磋商，他們討論目前航空安全標準和檢測能力，同意下周在華盛頓再次磋商，進一步協商如何保護飛行旅客的航空安全和解決問題，以及確保全球航空飛行順利運作。
美國總統川普限制8個以穆斯林為主的國家旅客，飛行時不得攜帶筆電、平板等電子產品，該項禁令影響埃及、土耳其、阿拉伯等國，目前這項禁令沒有擴及到歐美航線。
國際航空運輸協會(IATA)之前曾反對該項禁令，認為這會打垮市場經濟，造成旅客時間和金錢的損失，金額恐達11億美元之多。
(中時電子報)
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