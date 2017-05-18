全球暖化及反恐有外交需求 政院修法增設政務公使

行政院院會今通過《駐外機構組織通則》，若未來送交立法院三讀通過，有特任大使的駐外館處，至多可增聘一位「政務公使」或「政務副常任代表」。外交部次長吳志中解釋，只有大型外館且設置2人以上公使的單位，才有政務公使職務，且總數至多10人；目前僅美國、日本、歐盟及WTO符合增聘政務公使條件。

《駐外組織通則》草案明訂新增，若駐外機構大使為特任且已設置公使2人以上，其中一位公使得列政務職，但政務公使總數上限為10人。此外，針對未設置駐外機構的國家，新增「名譽領事」職務，協助台灣推動外交工作。

針對增聘政務公使，吳志中說，外交官養成多著重在國際政治、經濟，但現在國際局勢有全球暖化、環境、犯罪、恐怖份子等議題，修法是希望特殊專業者也能加入外交體系；由於政務公使有人數上限10人，且只有大型駐外館才能派任，不見得全部派滿，對現行常任文官權益應不受影響。

吳志中強調，派任政務公使是希望「在詭譎多變的國際環境裡，正確捍衛國家利益。」

吳志中會後受訪時表示，如布魯塞爾有很多國際組織，比如現在台灣想參與WHA，需要衛生醫療專才，就可由外交部共同決定政務公使，人選取才從政府部門、民間都有可能。

(中時)