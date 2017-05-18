只有更低！網路民調小英滿意度只有18.4％

台灣守護民主平台18日公布「憲政體制與蔡總統執政周年調查」的網路民調。（劉宗龍攝）

台灣守護民主平台會長陳昭如（中）表示，蔡英文施政滿意度不到兩成，這是非常嚴重的警訊。（劉宗龍攝）

沒有最低，只有更低！蔡英文總統上任將屆滿一週年，台灣守護民主平台18日公布「憲政體制與蔡總統執政周年調查」的網路民調，結果顯示，對蔡英文整體表現的滿意度僅有18.4%、不滿意度高達76.4%。台灣守護民主平台會長、台大法律系教授陳昭如表示，蔡英文施政滿意度不到兩成，這是非常嚴重的警訊。

臺灣守護民主平台(簡稱民主平台)委託政大選研中心於5月15日至17日進行「憲政體制與蔡總統執政週年調查」的網路民調。有別於一般網路民調方法，隨機性更高，樣本來源更嚴謹。

受訪者中對於蔡總統整體表現的滿意度僅有18.4%，不僅未達三成更首度破了2字頭。其中有高達95%以上的民眾認為前瞻計畫的審議過程太過粗糙，同意國會在審議重大公共建設之前，都應該要完成各項評估報告和替代方案的效益分析。並且有高達84%以上的民眾都贊同總統做為行政權最高的決策者，應該到國會進行報告，以落實權責相符的憲法理念。

民主平台認為，民調結果呼應了之前平台一再呼籲的：在落實全面憲改之前，只有蔡總統到國會進行報告與詢答，有權有責的民主憲政才有可能！

蔡英文執政滿一年，各家民調紛紛出爐，然而蔡總統的滿意度沒有最低，只有更低！日前旺旺中時公布最新民調，當民眾被問到「蔡英文總統就任將滿1周年，請問您對她的施政表現滿不滿意？」，只有有28％表示滿意，54.3％不滿意，17.8％未表態。

旺旺中時民調，蔡的滿意度從去年520的52.5％、執政百日的41.4％，降到現在，1年內下跌了24.5個百分點；而不滿意度部分，則是從去年520的5.9％、就職百日的40.4％，到現在已衝破5成，整整多了48.4個百分點。

旺旺中時民調顯示三大警訊，第一，人民對蔡英文的滿意度首度跌破3成；第二，泛綠支持者對蔡的滿意度明顯偏低；第三，中南部不滿蔡的比例快速攀升，綠營鐵票區開始生鏽。換言之，蔡英文首年執政成績單顯然不及格。

(中時)