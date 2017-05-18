政院修法 WTO美日歐盟駐外副代表可政治任命
為因應經貿談判、氣候暖化、科技合作等新興專業議題興起，行政院會今天拍板「駐外機構組織通則」修正草案，未來部分駐外館處將增設政務公使，意即駐外副代表也可政治任命，人數上限10人。其中最優先考量設置政務公使的館處包括美、日、歐盟及WTO等四個。
根據「駐外機構組織通則」修正草案，未來若駐外大使館的大使為特任官，且設公使（副大使）2人以上，其中1位公使可列政務職，意即可由總統或外交部進行政治任命。
外交部次長吳志中昨在院會後記者會時表示，設置政務公使是為了配合國家特殊的外交處境，現在常任外交官養成偏重國際政治，但外交面臨許多新興議題的挑戰，例如環境暖化、科技合作、經貿談判、反恐等，希望有特殊專業者也可以進入外交體系，讓用人能有彈性。
吳志中說，增設政務公使也不能影響常任文官發展機會，所以總額限制在10人內，兼顧彈性用人跟業務需要。
他表示，外交部所轄駐外館處共116個，其中13個館處大使為特任官，若要設置政務公使，外館需達到設置2名公使的規模，目前僅有美國、日本、歐盟跟WTO等4個館處。至於未來是否會擴大其他外館規模、增設政務公使，將視實際需要而定。
(工商)
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