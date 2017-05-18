阿里山國家森林遊樂區 首度推出夜間免費DIY活動

林務局嘉義林區管理處為增加與遊客互動、宣導林業相關知識，特於阿里山森林遊樂區內生態教育館、香林服務區及遊客中心舉辦「自然森活」免費DIY活動，以疏伐柳杉為素材，提供遊客自由創作體驗，適合親子一起參加，歡迎大人小孩一同前往創作屬於自己的紀念品。

自由創作「自然森活」樂趣多

森林具有國土保安、涵養水源及生態保育等功能，阿里山蘊含豐富森林資源，為使森林更健康、林相更優美，適度疏伐讓陽光進入，除增加材木生長量外，也能增加生物多樣性。為讓民眾認識柳杉疏伐意義，並體驗自然素材自由創作的樂趣，嘉義林區管理處於阿里山森林遊樂區舉辦以疏伐柳杉枝梢材來創作的「自然森活」DIY活動，遊客可藉由鋸木頭訓練身體協調性，並觀察年輪疏密等變化，體會四季更迭及推敲樹木生長方位等樹木密碼，再藉由自己的巧手，創作屬於自己美好記憶的紀念品。

「自然森活」DIY活動包含兩種體驗項目：「木片彩繪」DIY可讓您將親手鋸下來的木片，自由彩繪出心中最有特色的阿里山印象；「自由創意」DIY則需要發揮您的巧思，創作出一隻隻奔馳於森林之中的台灣水鹿、山豬、貓頭鷹或甲蟲等動物。DIY作品可帶回家做紀念，活動在寓教於樂當中，賦予了疏伐柳杉新的生命力。

夜間DIY活動為住宿遊客提供新體驗

嘉義林區管理處今年度特於旅客服務中心每週六晚上安排DIY活動，住宿旅客用完餐、逛完商店街，不妨散步至旅客服務中心創作屬於自己的紀念品，另外在遊樂區生態教育館及香林服務區每天皆有DIY活動，活動採現場報名，相關活動詳細資訊請上嘉義林區管理處網站，或本處阿里山國家森林遊樂區、阿里山生態教育館FB粉絲網查閱，或於阿里山生態教育館開館時間上午8:30至下午16:30洽詢，電話（05）2679755。

(中時)