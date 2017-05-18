大巨蛋若不送都審 北市：2020建照失效即違約

北市都發局長林洲民（中）今表示，遠雄已通過台建中心防火避難審查，後續還有市府都審、環評等程序，跑完程序復工到完工，推估工期要1年半。若遠雄擺爛不送件，建照2020年失效，遠雄就違反BOT契約。（陳燕珩攝）

大巨蛋停工將滿2年，至今前景未明，北市都發局長林洲民今表示，遠雄5月初通過台建中心防火避難審查，已送往營建署，預計1到3個月會送來市府，後續還有都審、環評等程序，要看遠雄送件進度，跑完程序復工到完工，推估工期要1年半。若遠雄擺爛不送件，都發局稱建照2020年失效，遠雄就違反BOT契約。

都發局今到議會工務委員會進行大巨蛋專案報告，林洲民強調，大巨蛋不是個案，任何公共工程都要經過相關程序，遠雄已在月初通過台建中心的性能審查，並領取評定書，8日送到營建署申請認可，預計1到3個月會送到北市府，後續將進入市府都審、環評程序。

不過議員許淑華質疑，遠雄認為市府大砍大巨蛋商業面積，事前就已表態不送都審，若繼續拖延要怎麼因應？林洲民回應「那會是很不幸的狀況」他強調，有史以來從未遇過不送審的情況。許認為，遠雄擺明不甩市府，起碼要訂個時限，擺爛多久不送件就喊卡，否則被動等待不是辦法。

都發局副局長張剛維補充，建照的效期到2020年，若遠雄在期限無法完工，沒有領到使照，建照就會失效，屆時依據雙方BOT契約規定，遠雄就違約了，必須付出代價，至於後續怎麼處理，並非都發局可決定。

議員顏若芳詢問，若按照理想進度，遠雄配合送件進到市府，預計多久可以完工？林洲民表示，遠雄何時送件他無法掌握，至於跑完程序復工，再到真正完工，以他的經驗判斷，約要1年半的工期。

此外，議員梁文傑提到，市府一直擔心大巨蛋容留人數太多，這是不切實際的假設，以信義區新光三越4棟百貨為例，容留人數是6萬，耶誕節和跨年最多才2.2萬人，平時則是9000人，他反而比較擔心大巨蛋蓋好沒人，所以不論容留人數6萬、9萬或14萬，對他來說都沒有實質意義。

(中時)