MLB》包爺又甩棒！這回惹毛勇士

包提斯塔在8局上敲出全壘打後，做出了挑釁的甩棒動作。（美聯社）

還記得藍鳥包提斯塔（Jose Bautista）前年季後賽霸氣甩棒，惹毛對手遊騎兵，導致去年5月他和歐多爾（Rougned Odor）因滑壘而揮拳互毆的衝突嗎？「包爺」今天對上勇士，又在開轟後甩棒挑釁，造成雙方清空板凳的對峙局面。

藍鳥今天以4比8不敵勇士，比賽卻因火藥味而失焦，包提斯塔在8局上敲出左外野全壘打，他瞪了一下挨打的左投歐弗拉厄提（Eric O'Flaherty），霸氣甩棒才開始跑壘。

包提斯塔（左）回到本壘後，與勇士捕手鈴木隆對話，雙方肢體動作都有降溫意味。（美聯社）

包爺通過一壘時，代守的彼得生（Jace Peterson）對他講了些話，包爺放慢腳步還跳了一下，有些二度挑釁的意味。回到本壘時，主審歐諾拉（Brian O'Nora）立刻盯著包提斯塔和勇士捕手鈴木隆，避免進一步摩擦，兩人的肢體動作也都算節制，頗有要降溫的味道，不過雙方板凳球員都已衝入場內。

其實這次甩棒只是衝突的導火線，彼得生會上場代守一壘，是因為佛瑞曼5局下被觸身球打傷左手退場。而在7局上馬特（Jason Motte）以三振結束該局時，激情的肢體動作令打者皮拉（Kevin Pillar）不滿，也曾引發雙方清空板凳對峙，幸好這兩次都只是口頭叫囂，沒有發生肢體衝突。

(中時電子報)