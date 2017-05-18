工作停擺！《赤壁》中村獅童驚罹患肺腺癌

中村獅童驚傳罹患肺腺癌。（圖／取自日網）

44歲日本男星中村獅童近日傳出罹癌！在做健康檢查時，他被檢查出罹患初期肺腺癌，目前他也暫停工作，並安排入院接受手術。中村獅童過去參與過不少大陸作品，包含梁朝偉、金城武等人演出的《赤壁》、以及曾與李連杰合拍《霍元甲》。

日媒今天驚爆中村獅童罹患肺腺癌，但好在他是在健康檢查時發現，罹患的是初期肺腺癌，因此醫生透露治癒的機率相當高；不過他下月原先有「博多座大歌舞伎」表演，可惜現在也都因患病將全面暫停。

(中時電子報)