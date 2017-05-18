NBA》巴特勒或喬治？塞爾提克考慮交易狀元籤
確定抽到今年狀元籤的塞爾提克，才過1天時間，就已考慮拿狀元籤當交易籌碼了嗎？塞爾提克總裁安吉18日公開表示，「現在我們有了狀元籤，會好好衡量它的價值，然後看看放到自由市場會有怎樣的回報。」
其實安吉的放話，只是針對公牛與溜馬的成分居多，因為塞爾提克很早就對公牛一哥吉米巴特勒，以及溜馬明星前鋒保羅喬治深感興趣，就差擁有足夠的交易籌碼用來談判，如今有了今年狀元籤，安吉當然可以當作最佳籌碼。
不過比較麻煩的是，目前選秀狀元大熱門富爾茲已跟「小刺客」艾塞亞湯瑪斯建立不錯交情，畢竟兩人同樣來自華盛頓大學，就算同打控球，可是富爾茲相信自己能跟湯瑪斯組成最強後場搭檔，且有不錯的化學效應。
湯瑪斯也對自己這名193公分的學弟讚譽有加，「富爾茲與眾不同，他很特別，他有自己的打球節奏，除能傳球，也可投籃，運動能力更是傑出，是的！我當然相信他能跟我一起打球。」
只是如此一來，安吉接下來就頭痛了，到底該把狀元籤當籌碼，換來即戰力的巴特勒或喬治，或是滿足陣中一哥湯瑪斯的心願，讓他可跟學弟同隊打球，這個兩難習題的最後答案，很可能決定綠衫軍的未來強弱！
(中時電子報)
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