馬蓉宋喆終於現身！父母樂辦分割王寶強財產

王寶強婚變風波已持續半年多。（圖／取自微博）

陸媒捕捉到馬蓉、宋喆現身。（圖／取自Go硬工作室）

兩人被發現共用一台愛車。（圖／取自Go硬工作室）

馬蓉母親和宋喆父親一起到民政局辦財產分割手續。（圖／取自Go硬工作室）

馬蓉母親手上拿著女兒離婚證，滿臉笑容步出民政局。（圖／取自Go硬工作室）

大陸男星王寶強去年8月指控妻子馬蓉和經紀人宋喆搞婚外情，震驚外界，兩人目前仍在打離婚訴訟，而近日有陸媒終於目擊馬蓉、宋喆的最新行蹤，且雙方的父母還一起前往民政局，辦理分割王寶強財產的手續。

據「Go硬工作室」報導，馬蓉本月10日被拍到開著一輛白車到宋喆住處，隔天便換宋喆開車出門，再次返家後，又換成宋喆父開白車到馬蓉住處接應馬蓉母女，而馬蓉把母親送上白車後便獨自離去，之後兩位長輩一起前往順義民政局，馬蓉母親一人進入局內，宋喆父親則在外等待。

據悉，馬蓉母親到此是為了辦理離婚財產的分割手續，之後步出民政局和工作人員討論事情時，手上就是拿著馬蓉離婚證的複本，且似乎獲得不錯的利益，使她看來笑容滿面。

畫面一曝光，陸媒指出馬蓉不只已和宋喆在一起，在分割財產中應也獲得不少，網友見狀更是痛罵父母親應該也都知情並蓄謀已久，在網上造成熱烈討論。

(中時電子報)