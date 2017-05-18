遭起出五顏六色毒品 男否認販毒：帶出門比較方便

警方在楊男住處起出各式搖頭丸。（陳心瑜翻攝）

警方在楊男住處起出毒品咖啡包。（陳心瑜翻攝）

警方在楊男座車、住處起出大量毒品。（陳心瑜翻攝）

新北市新莊警分局接獲線報，指台北市開封街民宅內疑有販毒情事，經多日埋伏，會同刑事局第八大隊偵二隊入內查緝，查獲安非他命29.03公克、毒品咖啡45.74公克、K他命140.44公克以及分裝用的封口機、夾鏈袋等，訊後依毒品罪將36歲楊姓男子移送法辦。

警方表示，在楊男座車內發現K他命14.71公克、大麻花102.18公克、搖頭丸232.84公克等毒品，但楊男被逮後矢口否認販毒，辯稱分裝毒品是自己使用方便，但因起出毒品數量龐大，不為警方採信，楊男訊後仍遭移送法辦。

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(中時)