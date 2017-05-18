網爆當街吵架汪峰 扯章子怡怒氣甩臉走人
章子怡在2015年生日派對上，被和汪峰以遙控直升機獻上鑽戒求婚，章子怡感動直說我願意，小倆口有情人終成眷屬，並在同年生下愛女「醒醒」，同時，章子怡對汪峰所生的女兒「小蘋果」視如己出，一家人相當和樂，不過今（18日）卻傳出小倆口疑似當街吵架。
夫妻檔章子怡、汪峰婚後不時大方放閃，恩愛模樣深植人心，日前夫妻倆一同現身王力宏生日派對，章子怡身穿貼身白色上衣，她的好身材藏也藏不住。不過小倆口今卻被傳出，章子怡、汪峰外出時當街大吵，章子怡一氣之下轉身離開，汪峰在後方追趕呼喚，消息一出引發熱議。
不過拍攝該照片的網友則發聲，表示章子怡和汪峰感情好得很，章子怡被誤會怒氣走人，其實是看到女兒醒醒在旁跑跑跳跳，章子怡馬上跑去扶女兒，而汪峰則一直站在母女身旁。網友澄清自己會拍照，是因為偶遇明星夫妻很激動，未料照片卻害章子怡、汪峰被傳是當街吵架。
(中時電子報)
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