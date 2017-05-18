華碩Zenbo家用機器人 東森購物首賣「現貨」免等待

華碩Zenbo內建《巧虎一起玩》互動教學遊戲，有效提升孩童學習動機，陪伴快樂成長 。圖：業者提供

華碩首款家用機器人由購物專家斯容（左）限時限量販售。圖：業者提供

華碩首款家用機器人Zenbo將前進電視購物通路，這是華碩首次與購物台業者合作開放Zenbo在電視購物通路作販售，東森購物將在5月18日(四)晚間10點40分在第60頻道的節目上由購物專家斯容進行限時限量「現貨」首賣價24,900元，下訂單後三天內即可收到貨，免再預購等貨。

東森購物總經理陳安祥表示，華碩Zenbo機器人在華碩官方預購網頁上，顯示目前只能開放預購且6月1日後出貨，但東森購物搶得「現貨」優勢，成為購物台業者中唯一開放銷售的電視購物通路，在5月18日當晚預訂即可隔日立刻出貨、三天內送到，消費者不必再歷經漫長等待，可立刻體驗先進的Zenbo「趣味學習小玩伴」、「聰明生活小幫手」與「貼心家庭小總管」的三大主題，橫跨兒童教育、銀髮族陪伴、智慧生活與家庭的功能。

他進一步表示，人們的生活已經開始往智慧生活發展，未來不只是手機與平板電腦，甚至眼鏡、手錶等都將裝置有智能裝置，東森購物將目光看向物聯網生態圈，致力提供消費者邁向智慧生活的物聯網產品。

東森購物表示，華碩Zenbo定位為「居家陪伴」機器人，而且售價相對低廉，價格約等同一支iphone 7，入手門檻較低，對於家庭生活來說，它可以協助解決人們生活當中的大小事，例如搭配華碩智慧家庭解決方案，幫忙開啟家中的電器、電燈、電視，在廚房也可以透過免持聲控的方式提供食譜或是播放音樂。

在家庭主婦清掃居家環境的過程中，還會跟隨並播放 KKBOX、YouTube等影音內容，另外Zenbo 還會幫忙叫計程車，撥打電話給家人；其他應用面上，Zenbo 還提供《ETtoday東森新聞雲》強大的即時新聞內容，只要跟Zenbo說要看新聞，Zenbo就會唸出來給家人聽。

陪伴兒童成長也是Zenbo的重要功能之一，Zenbo內建《編程遊戲》提供生動有趣的圖形導向互動程式設計介面，能幫助孩童培養邏輯思考的能力；並獨家與日本倍樂生集團合作，將大家熟知的巧虎家族整合進Zenbo百寶袋中，例如《巧虎一起玩》互動教學遊戲裡，內含唱唱跳跳、品格一級棒、生活小高手等能夠啟發孩童快樂學習、均衡發展的互動應用，同時還預載 19 個互動故事，讓床邊故事更精采可期，有效提升孩童學習動機。

華碩Zenbo還是貼心家庭小總管，能夠陪伴銀髮族進行數位學習，可以教導長輩如何上臉書、線上購物、看YouTube、拿處方與視訊電話等功能，甚至可以與ZenWatch連動，一旦家中的銀髮族長輩跌倒，或者需要支援，相關資訊可以自動通報緊急聯絡人。

Zenbo本身可以播報天氣、智慧調整直播視訊角度、還可以為家人拍照，甚至可以串連家用電器、電視成為萬能遙控器等功能，將為每個家庭帶來更便利的智慧生活體驗，打造溫暖有趣的智慧居家生活；在東森購物消費聰明使用信用卡，5月底前各家銀行皆有刷卡金回饋最高享10,000元，例如每週三刷凱基信用卡單筆滿1,500元享150回饋金每週六單筆滿1,500元送100刷卡金。

(工商)