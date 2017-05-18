廣州推居家養老服務 社區共餐成重點

廣州市副市長黎明表示，為推進廣州社區居家養老服務，將全面落實廣州社區養老共餐規劃。據市民政局巡視員易利華指出，自2016年12月廣州推廣社區居家養老「大配餐」以來，各有關單位加快推進社區居家養老服務創新試營運工作，以養老共餐為重點的社區居家養老服務正在廣州展開。

截至2017年4月底，廣州共有104個街（鎮）、754個社區展開助餐配餐服務，今年1至4月新增101個配餐點，其中以越秀區、海珠區、黃埔區全面落實社區配餐制度。廣州助餐點已達到87%，助餐配餐服務正朝向連鎖化、專業化、規模化發展。

另外，廣州也實施《廣州市加強獨居、空巢、失能等老年人關愛服務體系十條措施》，為特殊群體的老年人建立關愛地圖。

(旺報)