美軍太平洋司令哈里斯：北韓導彈也威脅中、俄

哈里斯17日在東京學術會議上發言。(圖/美聯社)

美軍太平洋司令哈里斯(Harry Harris)在17日訪日期間，對日前北韓試射導彈一事提出警告，稱北韓的導彈不僅針對南韓，俄國和中國也備受威脅，由尤其是日前認為導彈掉落點距離領土還遠的俄國，不應再繼續漠視北韓近期的挑釁行為。另外，他又再起提起了美國在南海自由航行的敏感議題，他表示無論是在南海、大西洋還是地中海，只要是國際法允許，美國就應該繼續展開進行自由航行等軍事活動。

目前正在日本進行訪問的美國海軍上將哈里斯，17日在東京的學術會議上，針對美國之前確認北韓上周日試射的導彈落到靠近俄國領土，但俄國卻稱導彈落到約500公里外的海中，沒有構成威脅一事，哈里斯表示，「北韓危險的行為並不是針對朝鮮半島，他也威脅到中國和俄國」，俄國應該要為國際安全出一份力，重視北韓的挑釁行為。

哈里斯在會上說：「綜合核彈頭與彈道導彈這兩項技術，落到像金正恩這種反覆無常的領導人手中，將會是災難禍根」，面對近來北韓頻繁的挑釁行為，他也說：「金正恩並不怕在公眾面前失敗，而他所做的每一次測試都是成功的，因為這使得北韓擁有對全球任何地方投射搭載核彈頭導彈的能力更接近一步」。

另外，他在會上有間接批評了中國，提起了在南海自由航行的主張，他稱根據國際法，自由航行的軍事活動是國際法理念下各國享有的權利，「我相信而且主張美國及我們的盟友們，繼續行駛國際法的權利」，更說：「我們應該繼續飛行，我們有能力飛行、航行或操作任何國際法允許的活動」。

不過自美國總統川普(Donald Trump)上任以來，美國海軍還沒有在南海挑戰過中國主張的領土航行自由行動，據《紐約時報》月初報導，美軍太平洋艦隊曾於2月及3月提出了3次，到南海航行自由的申請，但是都被國防部高層拒絕。

(中時電子報)