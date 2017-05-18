C羅梅開二度 創歐洲五大聯賽進球紀錄

C羅（左）上半場對塞爾塔維戈進球後狂奔慶祝。（美聯社）

4屆世界足球先生（含國際足總金球獎）C.羅納多（Cristiano Ronaldo）18日在寫新猷，他在對塞爾塔維戈的西甲聯賽「梅開二度」，不僅幫助皇家馬德里以4比1大勝，生涯在歐洲五大足球聯賽攻入368球，也獨居史上第一位。

歐洲五大聯賽指的是在歐洲足聯（UEFA）積分排名前5國的聯賽，目前為西甲、德甲、英超、義甲與法甲。C羅所創的這項紀錄，則單純計算在五大聯賽的進球數，不包括歐冠或國內盃賽等其他賽事的進球。

C羅今天對上塞爾塔維戈，上半場先在禁區邊緣停球後，以一記強勁的左腳抽射踢開對手大門，下半場又在快攻中接獲伊斯柯（Isco）的穿越傳球，於第一時間起左腳打近柱入網。

C羅（下）下半場再次破門，被隊友壓上來慶祝。（美聯社）

C羅本季在西甲攻入24球，生涯替皇馬踢過264場西甲聯賽，以場均1球以上的高效率攻入284球，加上替「紅魔」曼聯攻入的84顆英超進球（196場出賽），讓他以368球超越366球的格瑞夫斯（Jimmy Greaves），獨居史上第一。

格瑞夫斯是1950至60年代的英格蘭明星前鋒，曾經效力過切爾西、AC米蘭、熱刺與西漢姆等隊，在英格蘭與義大利的頂級聯賽留下366顆進球紀錄。

其實C羅職業生涯的起點是葡萄牙的里斯本運動，2003年才被曼聯以1900萬歐元的轉會費延攬。C羅在2002-03球季替里斯本運動攻入3顆聯賽進球，但因葡超並非歐洲前五大聯賽，不能列入他和格瑞夫斯的紀錄比拚中。

(中時電子報)