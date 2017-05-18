C羅梅開二度 創歐洲五大聯賽進球紀錄
4屆世界足球先生（含國際足總金球獎）C.羅納多（Cristiano Ronaldo）18日在寫新猷，他在對塞爾塔維戈的西甲聯賽「梅開二度」，不僅幫助皇家馬德里以4比1大勝，生涯在歐洲五大足球聯賽攻入368球，也獨居史上第一位。
歐洲五大聯賽指的是在歐洲足聯（UEFA）積分排名前5國的聯賽，目前為西甲、德甲、英超、義甲與法甲。C羅所創的這項紀錄，則單純計算在五大聯賽的進球數，不包括歐冠或國內盃賽等其他賽事的進球。
C羅今天對上塞爾塔維戈，上半場先在禁區邊緣停球後，以一記強勁的左腳抽射踢開對手大門，下半場又在快攻中接獲伊斯柯（Isco）的穿越傳球，於第一時間起左腳打近柱入網。
C羅本季在西甲攻入24球，生涯替皇馬踢過264場西甲聯賽，以場均1球以上的高效率攻入284球，加上替「紅魔」曼聯攻入的84顆英超進球（196場出賽），讓他以368球超越366球的格瑞夫斯（Jimmy Greaves），獨居史上第一。
格瑞夫斯是1950至60年代的英格蘭明星前鋒，曾經效力過切爾西、AC米蘭、熱刺與西漢姆等隊，在英格蘭與義大利的頂級聯賽留下366顆進球紀錄。
其實C羅職業生涯的起點是葡萄牙的里斯本運動，2003年才被曼聯以1900萬歐元的轉會費延攬。C羅在2002-03球季替里斯本運動攻入3顆聯賽進球，但因葡超並非歐洲前五大聯賽，不能列入他和格瑞夫斯的紀錄比拚中。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。