憂債主上門討債 地方暗樁「巡場」豬哥亮靈堂
豬哥亮病逝後，生前的債務恐怕將由妻兒償還，親友也擔憂知名度極高的謝金燕、謝金晶恐成為債主鎖定的目標，雖透過「有力人士」幫忙喬債，但仍憂慮債主為「登門拜訪」，其實靈堂周遭設有暗樁「巡場」，希望多少有嚇阻作用。
豬哥亮生前死命工作，目的就是不要債留子孫，無奈仍欠3億債務未歸還，但賭債等於「黑債」，根本未在法定範圍內，通常都由債主說了算，到時若遇到對方上門討債，恐怕未能循法律途徑解決，根據《自由時報》報導雖然「有力人士」願出面喬債，但得等到豬哥亮下葬後才會有所動作，為了防止債主鬧事，靈堂周圍都「暗藏」相關人士「人馬」巡視，像是豬哥亮病逝首日，靈堂周邊就被非葬儀社員工包圍盯場，此外豬哥亮家屬進出時，相關人士也會護駕開道，從以上蛛絲馬跡都可窺知一二。
(中時電子報)
關鍵字：豬哥亮
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