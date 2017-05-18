弘光文創系畢展 第二市場美食變超萌文創品
台中第二市場傳統小吃深受民眾喜愛，弘光科大文創系畢展發揮創意，將特色美食變成卡哇伊的文創商品，有蘿蔔糕、爌肉、紅豆餅等小吃玩具，還有時尚最流行的療癒杯緣子，20日起一連4天在第二市場內展出，邀請民眾一起逗熱鬧。
畢展主題「鬧」，就是希望民眾一起「鬥市」，展出15件四大主題，包括鬧生活形象包裝、鬧樂子產品設計、鬧能量環保議題、鬧光景空間規劃。系主任涂卉表示，作品朝社區方向設計發展，希望學生更關懷自己的土地，投入地方文創產業，持續把在地精神傳承下去。
第1名「1遊2市3童趣」，利用回收木頭，經過拔釘子、拋光處理，以第二市場特色美食蘿蔔糕、米腸、荷包蛋等早餐組合，及消夜組合爌肉飯、點心組合紅豆餅等，精緻小巧十分討人喜愛，還有同學設計第二市場專刊、妖怪美食地圖、扭蛋杯緣子公仔、桌遊等。
策展組學生吳承倩指出，為了展覽從去年寒假就開始構思，同時多次走訪第二市場，店家很熱情，有豬肉攤老闆主動表演剁豬肉；詹雅筑說，多走幾趟第二市場後，只要說出「我是弘光學生」，店家就知道要來做畢展，熱情地招待美食。
由於第二市場正逢百週年，同學還特地設計第二市場吉祥物，以「Cheers家族」打造5個吉祥物，建立吸睛形象，搭配同學自創「殺價歌」，打造大型人物公仔，舉辦一系列的行銷活動，之前甚至到市場快閃大跳「殺價舞」，引起熱烈迴響。
(中時)
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