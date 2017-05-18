漫畫大師鄭問原稿 明年將於故宮舉辦紀念特展

「亞洲至寶」漫畫家鄭問今年3月26日因心肌梗塞逝世後，台灣漫畫界頻頻呼籲政府應重視鄭問的創作，在國內舉辦展覽和設立紀念館，鄭問弟子、台北市漫畫職業工會理事長鍾孟舜更直接點名「能展鄭問原稿的地方就是故宮」。今日終於得到故宮善意回應，表示將於鄭問逝世週年的明年3月26日於故宮特展廳舉辦「鄭問紀念展」。

故宮表示，林正儀院長上任後，致力於推動故宮公共化、在地化，並加強故宮與青少年的連結，鄭問紀念展與政策方向相符。因此，故宮近日與台北市漫畫職業工會討論後，確定將舉辦鄭問展，也將與文化部和文化總會共同合作規劃。

鄭問的逝世，被視為是台灣漫畫界的一大損失。鍾孟舜日前曾在Facebook撰文表示，香港跟中國大陸都非常積極，主動提出龐大資源願意協助設置鄭問紀念館，「台灣對鄭問老師的尊重實在還不如外國」。

(中時)