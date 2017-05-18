漫畫大師鄭問原稿 明年將於故宮舉辦紀念特展
「亞洲至寶」漫畫家鄭問今年3月26日因心肌梗塞逝世後，台灣漫畫界頻頻呼籲政府應重視鄭問的創作，在國內舉辦展覽和設立紀念館，鄭問弟子、台北市漫畫職業工會理事長鍾孟舜更直接點名「能展鄭問原稿的地方就是故宮」。今日終於得到故宮善意回應，表示將於鄭問逝世週年的明年3月26日於故宮特展廳舉辦「鄭問紀念展」。
故宮表示，林正儀院長上任後，致力於推動故宮公共化、在地化，並加強故宮與青少年的連結，鄭問紀念展與政策方向相符。因此，故宮近日與台北市漫畫職業工會討論後，確定將舉辦鄭問展，也將與文化部和文化總會共同合作規劃。
鄭問的逝世，被視為是台灣漫畫界的一大損失。鍾孟舜日前曾在Facebook撰文表示，香港跟中國大陸都非常積極，主動提出龐大資源願意協助設置鄭問紀念館，「台灣對鄭問老師的尊重實在還不如外國」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。