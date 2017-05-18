經濟部次長談產業升級轉型 新南向是必然
台北市進出口商業同業公會今（18）日舉辦第4次聯誼座談會，邀請經濟部常務次長王美花演講「掌握國際新脈動運籌經貿新作為」。王美花表示，因為市場有限，產業一定要走出去，新南向是必然結果，經濟部希望能同時把內外投資環境做好。
談到新南向政策，王美花認為，新南向是必然結果，產業依照特性前往不同市場，有的適合在國內發展，有的需要出去。經濟部想法是要兼顧，把國內環境弄好，同時幫企業媒合海外市場，由政府帶領頭，帶著產業走出去一定有幫助。
王美花指出，很多人說台灣步上日本後塵，經濟低成長、社會缺乏活力，但是台灣晚上9點車流順暢，大陸12點還在塞車，正好反映台灣經濟是成熟穩定發展。台灣現在面對的外部壓力比以前更大，經濟低成長多是結構問題，產業轉型需要時間。
王美花表示，今年全球經貿表現比去年好，很多人說跟政府無關，跟政府政策無關，她也覺得跟政府無直接關係，多是企業打拼成果，台商抓住全球經貿趨勢，提供客戶所需。
王美花稱，經濟部的任務是引領產業長期發展，協助產業轉型，像是工業局、技術處每年花百億元在協助產業發展，這些投資不會說投入立刻見效，但長期一定有幫助。
王美花稱：「很多人都說商機在哪裡，企業最知道，不需要政府來參與。」但是她認為，台灣以中小企業為主體，往何處拓銷、發展有很多地方可以透過官方推動，而且民間往來熱絡之後，也可以帶動官方層級往來。
(工商)
關鍵字：王美花、掌握國際新脈動運籌經貿新作、新南向
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