彰縣抽驗粽子和包粽原料 14件不合格
粽葉飄香，彰化縣衛生局近日針對轄內傳統市場、食材批發商、南北雜貨店、生鮮超市、大賣場及粽子製造場所等進行端午節應節食品抽驗，共抽驗粽子、包粽餡料等食材，共計79件，14件不合格，其中10件竹筍製品和3件酸菜產品，檢出漂白劑二氧化硫或防腐劑苯甲酸超量，違規率17.7％。
彰化縣衛生局長葉彥伯表示，這次檢驗防腐劑、黃麴毒素、漂白劑、甜味劑、甲醛、動物用藥及硼砂等項目，除了抽驗粽子，也針對包粽原料，如菜脯、蝦米、栗子、豬肉、鹹蛋黃、糯米、酸菜、筍乾，進行抽驗。14件產品中，有10家來源廠商均位於外縣市，已於第一時間移請來源廠商所轄衛生局辦理，依食品安全衛生管理法第18條規定，可處以3萬元以上，300萬元以下之罰鍰。
其中，1件鹼粽檢出硼砂，彰化縣傳統市場攤商，已停止販售鹼粽，並依違反食品安全衛生管理法第15條規定，處以6萬元以上，2億元以下之罰鍰。
彰縣府衛生局食品衛生科長林毓芬表示，亞硫酸鹽雖為合法之食品添加物，對氣喘患者可能誘發氣喘等不適的症狀，醃漬蔬菜多為散裝，常溫販賣，有添加防腐劑及漂白劑超量的可能，建議消費者選購時，優先選擇冷藏且標示完整的包裝產品，不要購買來源不明、太白、太鮮豔或有刺鼻味道的產品。建議清水浸泡30分鐘，沖洗後再下鍋，並開蓋讓二氧化硫揮發。
衛生局強調，硼砂經胃酸作用會轉變為硼酸，會引起食慾不振、消化不良，造成嘔吐、腹瀉等症狀，已明令禁止使用，如要自製鹼粽，可選用合法的食品添加物三偏磷酸鈉取代硼砂，增加粘彈和咀嚼口感，但使用量需在3g/kg以下。彰化縣衛生局1樓服務台備有三偏磷酸鈉供民眾免費索取。
衛生局提醒，糯米，不易消化，且含油量高，纖維含量不足，建議搭配新鮮蔬果，並減少辣椒醬、醬油膏等沾醬的用。
(中時)
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