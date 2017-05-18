中市教育局多管齊下 積極確保校園飲用水安全
台中市目前還有5所小學無自來水可飲用，全校都喝簡易自來水；市議員張立傑今天為學童飲水衛生安全請命，他說每年編列33億教育基金，卻只提撥700萬查核維護校園飲水機設備的衛生費用，質疑學童每天喝下肚的飲水機水質有沒有安全？
教育局長彭富源說，市府積極要求學校落實清理作業，嚴格執行檢測，並每年編列預算補助學校汰換老舊飲水設備，針對5所尚採用簡易自來水的學校，將積極與自來水公司協調接管事宜，確保師生飲水安全。
張立傑指出，水對身體很重要，一旦喝到不好的水，那代誌大條，他就是受害者，要求教育局正視，學童的飲用水的安全，要求學校應該跟環保局合作定期做好飲水機設備汰換並水體檢查；同時做好水塔清潔管理工作，確保師生在校園的用水衛生及安全。
彭富源表示，市府每年編列700至900萬元，補助學校汰換老舊飲水機；針對校園飲用水品質，規定學校營養午餐用水蓄水池，每月清理1次；一般飲用水一學期清理1次，且每3個月會在8台飲水機中抽測1台檢測水質，並將檢驗紀錄附於飲水機旁提供查證。
教育局強調，該局每年編列預算協助改善中市國中小的老舊飲水機設備，以使用超過5年較多的學校優先，去年共補助106校合計580台飲水機，今年將持續挹注經費，協助學校改善飲水設備。環保局去年抽檢學校飲水機，水質檢測結果都合格，5所使用簡易自來水的學校目前水質合格無虞！
(中時)
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