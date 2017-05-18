原民教練回饋族人 帶長者一起動健康

泰雅族籍教練陳大衛（中）留在家鄉教在地原民長者做動健康操，希望幫助長者建立健康的老年生活。（新北市原民局提供）

新北市政府原民局在今年選定汐止、新莊、樹林等區原住民老人日間關懷站及烏來區部落文化健康站舉辦動健康課程，聘請具有專業醫療背景的原住民教練陳大衛來授課，讓原民長者樂活健康。

教練陳大衛是新北在地泰雅族人，長年致力推廣原住民文化，並以「原住民動健康」作為論文研究題目，持續關懷及深入了解族人的健康，依照原住民長者的健康狀況設計體適能、飲食營養、有氧運動、太極氣功以及防跌健康操等系列課程，盼長者多活動才能享受健康老年生活。

(中時)