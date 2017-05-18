原民教練回饋族人 帶長者一起動健康
新北市政府原民局在今年選定汐止、新莊、樹林等區原住民老人日間關懷站及烏來區部落文化健康站舉辦動健康課程，聘請具有專業醫療背景的原住民教練陳大衛來授課，讓原民長者樂活健康。
教練陳大衛是新北在地泰雅族人，長年致力推廣原住民文化，並以「原住民動健康」作為論文研究題目，持續關懷及深入了解族人的健康，依照原住民長者的健康狀況設計體適能、飲食營養、有氧運動、太極氣功以及防跌健康操等系列課程，盼長者多活動才能享受健康老年生活。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。