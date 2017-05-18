男子噴藥劑自殘 暖警規勸就醫

31歲謝姓男子患有思覺失調症，日前在家中朝自己噴化學藥劑自殘，大甲警方獲報後趕往家中現場，先行安撫、關懷謝男，並好言相勸希望就醫，謝男情緒緩和後終於接受警方建議。

謝姓男子因與家人感情不睦，12日在家中朝自己噴化學藥劑自殘，員警李鎧仲、張赫宥獲報火速前往，謝男見員警到場，情緒非常激動，一直說受很多委屈、很多話要跟媽媽說，但媽媽不願意好好聽他說，強調自己沒事，不需要警方處理，也不願119救護人員協助救護。

警方指出，謝母表示兒子有思覺失調症，李員先行安撫、關懷謝男，並細心柔情勸說，要他為身體健康著想，就醫才能確定安全無虞，謝男情緒緩和後，終於自己走到救護車上至光田醫院就醫，處理員警並依規定通報自殺防治系統。

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(中時)