中山橋遺跡怎處理？柯P：回到文資審議委員會

台北市長柯文哲昨天與士林區里長座談時，對於中山橋遺跡的處理，他說不如趁月黑風高時處理掉、把橋敲走。他今天受訪表示是玩笑話，只是中山橋遺跡已組裝不回去，他不知道怎麼收拾這個爛攤，最後討論結果就是回到文資審議委員會看怎麼善後。

柯文哲下午出席萬安演習後接受媒體採訪，他說，中山橋當年的切割工程錯誤，現已確定組裝不回去，處理方式應該回到文資審議委員會，讓大家講實話，看要怎麼善後。媒體追問在月黑風高偷偷敲掉的意思？柯說是開玩笑講的話，中山橋現在看起來確定裝不回去，不知道要怎麼收拾以前的爛攤，討論結果就是回到文資審議委員會看怎麼善後。

面對文資團體，柯文哲說，常常在社會上、政治上看到不喜歡的事時，要問說如果不喜歡，替代方案是什麼？坦白講那些大石頭（指中山橋）擺在那裡13年，從前市長馬英九任內擺到現在，問題是下一步怎麼辦，他也不曉得，所以拿出來討論看怎麼善後。

被問及是否不喜歡文資團體時，柯文哲表示，不是說不喜歡，社會上有各種監督力量不是壞事，不然就會為所欲為了，這也是為什麼乾脆將文資審議委員會改成公開透明，如果都無法過文資審議委員會那關，更難說服外面的民眾，應透過sop、制度去規範自己，且不僅是規範自己，也規範外面的行為，建立一個依法行政的社會，就是他的目標。

(中時)