前瞻計畫回覆草率 綠委批：是認為都不會看嗎？

民進黨立委蘇巧慧在臉書貼文，為了解計畫期程考量與內容而提書面質詢，國發會卻僅回函2頁，且文字草率，是當立委都不會看資料嗎？(圖/蘇巧慧臉書)

國發會主委陳添枝。(圖／劉宗龍)

「前瞻基礎建設特別條例草案」15日在混亂中續審，在民進黨立委人數優勢下通過，全案保留到院會再經黨團協商。立法院內的紛爭雖告一段落，不過仍有不少人投書媒體，認為擔任協調的國發會溝通不足。今(18)日民進黨立委蘇巧慧在臉書貼文，為了解計畫期程考量與內容而提書面質詢，國發會卻僅回函2頁，且文字草率，是當立委都不會看資料嗎？

蘇巧慧在臉書說，前瞻計畫草案送進立法院後，曾提出書面質詢，要求主管機關說明，期程為何是8年？內容是否符合「台灣最缺乏的」及「下一代所需要」的標準？還有過去歷次特別條例施行結果的檢討。然而，在國發會回覆後，蘇巧慧卻只收到2紙公文，她表示「既沒有回應問題，文字內容也過於草率，難道相關部門認為答詢的資料立法委員都不會看嗎？」

據《中央社》報導，蘇巧慧受訪時表示，前瞻計畫這麼大，區域立委總要向選民解釋，但從回覆來看，她大膽猜測這是當初國發會主委陳添枝上台的談話參考大綱而已，還有不是正式公文會出現的字句，她懷疑相關單位的螺絲是不是鬆了。

國發會主委陳添枝在受訪時說，做學者難免會比較喜歡用嚴謹的邏輯陳述問題，或是把事情講得太複雜，會把事情得更清楚一點，不過論述前瞻計劃本身，「把事情講清楚，跟民眾是否認同是另外一回事」。

外傳內閣將改組，對於是否會被換掉，陳添枝強調，政務官本來就隨時會準備被撤換，會把事情做好，不會有太多掛慮。

(中時電子報)