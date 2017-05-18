移樹為讓大巨蛋動工？ 柯：想動工需經一定程序

台北市長柯文哲。（資料照／王英豪攝）

護樹團體不滿大巨蛋公安未改善完成，北市府卻同意遠雄先移植忠孝東路、光復南路側共33棵樹木。對此，台北市長柯文哲今天出席萬安演習後受訪表示，北市移樹有SOP，且遠雄若想動工大巨蛋，還是要經過建照變更、通過防火避難性能審查、環評及都市設計審議等程序。

護樹團體指遠雄未完成修約，北市府卻准許移樹。柯文哲表示，北市移樹有SOP；至於遠雄議約，坦白講連防火避難性能審查都還沒審查完畢，他也想知道內政部營建署對於6萬人的環評跟14萬人的防火避難審查要如何解決，他在等報告書出來。

被問及移樹是否是為開工做準備，柯文哲強調要依法行政，要動工就要建照變更、通過防火避難性能審查、環評、都市設計審議，該怎麼做就怎麼做。

(中時)