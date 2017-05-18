「萬安40號」演習 車輛及行人就近避難

106年軍民聯合防空(萬安40號)演習將於北部地區（新竹以北至宜蘭）舉行，台北市由市長柯文哲擔任召集人與統裁部副統裁官等官員，至信義公園，視導「信義區聯合行政大樓遭敵縱火及挾持民眾狀況」演練。（王英豪攝）

「萬安40號」演習18日在北部七縣市舉行，演習警報響起後，全面進行交通管制，道路上的車輛在警察、民防人員引導下停靠路邊避難。（劉宗龍攝）

「萬安40號」演習18日在北部七縣市舉行，演習警報響起後，全面進行交通管制，道路上的車輛在警察、民防人員引導下停靠路邊避難。（劉宗龍攝）

「萬安40號」演習18日在北部七縣市舉行，演習警報響起後，全面進行交通管制，警察、民防人員引導車輛及人員就近避難。（劉宗龍攝）

「萬安40號」演習18日在北部七縣市舉行，演習警報響起後，全面進行交通管制，警察、民防人員引導車輛及人員就近避難。（劉宗龍攝）

「萬安40號」演習18日在北部七縣市舉行，演習警報響起後，全面進行交通管制，警察、民防人員站在騎樓下警戒。（劉宗龍攝）

嫌犯狹持演練。（王英豪攝）

106年軍民聯合防空(萬安40號)演習將於北部地區（新竹以北至宜蘭）舉行，台北市由市長柯文哲擔任召集人與統裁部副統裁官等官員，至信義公園，視導「信義區聯合行政大樓遭敵縱火及挾持民眾狀況」演練。

「萬安40號」演習18日在北部七縣市舉行，演習警報響起後，全面進行交通管制，道路上的車輛在警察、民防人員引導下停靠路邊避難。

(中時)