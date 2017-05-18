靜宜統計資訊學系畢業成果展 培育跨領域專才

靜宜大學統計資訊學系「第六屆畢業成果展」登場！呈現專業統計資料分析，及創新研發應用軟體，全方位呈現學習成果！（陳世宗攝）

靜宜大學統計資訊學系，讓學生有自信撰寫程式，並靈活執行處理及分析資料，增加就業競爭力。（陳世宗攝）

靜宜大學統計資訊學系「第六屆畢業成果展」登場！作品融合生活相關議題，透過「主題式統計分析」及「資料與問卷分析平台」，呈現專業統計資料分析，及創新研發應用軟體，全方位呈現學習成果！

統計可用在哪些領域？會不會很難？畢業後可以從事什麼行業？這是許多人對「學統計」的疑問。靜宜大學統計資訊學系主任林建華說，該系是全國唯一頒予學生「理學士」的統計相關學系，除培養學生統計分析能力外，並著重科學計算實作能力、操作統計套裝軟體及基本程式設計能力，讓學生有自信撰寫程式，並靈活執行處理及分析資料，增加就業競爭力。

林建華指出，統計資訊學系擁有完整統計及計算領域師資，也聘請財務金融、資訊管理、品質實務等業界教師，打造優質學習環境；並規劃統計分析、計算與跨領域課程，培育學生程式設計、操作統計軟體的實作訓練，以及數據分析與軟體發展的實務經驗。

大四生簡偉倫說，「可離線式網路問卷」無需網路即可直接將受訪者意見存入資料庫，且在輸出資料同時得到基本統計描述；製作專題過程，學習新的軟體套件與程式語言，尤其組員同心協力發揮所學，解決測試中發生的問題，相信將可成為進入職場加分的履歷。

在「影響台灣非吸菸女性肺癌存活之基因研究」中，學生分析出對台灣地區女性非吸菸患者存活時間具有顯著影響的117個基因；學生也針對「台中鐵路高架化滿意度」進行問卷調查，其結果可作為台鐵其他路段高架化之參考。

大四生陳韋邑表示，「滿滿Shiny類別大平台」專題，組員各自發揮所長，架設網站、製作海報及彙整製作報告書，當程式碼無法執行時，大家集思廣益，利用專業，讓平台順利運作，讓專題在成果展中完美呈現。

(中時)