逼人喝尿與下藥迷姦 嘉義黑道夫妻被逮

逼人喝尿的劉姓主嫌（穿白衣者），已被收押勒戒。（圖/呂妍庭翻攝）

主嫌太太盧女和丈夫一起下藥迷姦被害人，也被移送法辦。（圖/呂妍庭）

警方在嫌犯住所搜出多款犯案刀械。（圖/呂妍庭）

警方在嫌犯住所搜出多款犯案刀械。（圖/呂妍庭）

只要被害人不從，幾乎都會被關進廢棄鴿舍。（圖/呂妍庭）

嘉義縣劉姓男子一家組東湖幫，橫行民雄、梅山一帶，專門販售毒品、暴力討債、放高利貸謀利營生，手法殘暴。不僅屢屢毆打不從者，還強逼喝尿，甚至下藥迷姦另名被害人。17日嘉縣警方已把劉姓主嫌等7名集團成員逮捕到案。

今年3月警方間接獲民眾報案，指一向在民雄鄉松山村東湖仔地區活動的劉姓毒品人口一家人，夥同多名藥腳組成「東湖幫」幫派，只要有對該集團不從者，就有人會遭殃，動輒關進鴿舍限制行動自由，或遭毆打、刀砍成傷。

1名賴姓被害人和劉嫌有毒品往來，因發現主嫌太太疑似有婚外情，好意轉告劉嫌，沒想到劉嫌卻惱羞成怒，帶著盧姓妻舅、16歲兒子等幫眾，脅迫被害人騎機車到劉嫌住處，先持開山刀將被害人毆打成傷，進而指控被害人誣陷太太，甚至強逼被害人喝下妻舅的尿，還把被害人關進廢棄鴿舍，之後看到被害人臉部受傷，擔心事態擴大，才載被害人返家。

另一名許姓被害人則是被劉嫌逼迫設局詐取另一名毒販的安非他命，只因不想配合演出，就被劉嫌等人分持柴刀，以誣指被害人企圖綁架劉嫌兒子莫須有罪名，將被害人押走，結果被害人趁機落跑，暗地求助劉嫌弟弟居中協調反被將一軍，劉嫌弟弟私下通報劉嫌，害得被害人「二度」被押走並歐打成傷，連背包、平板電腦等財物都被搶走。

另名陳姓女被害人，因故到劉嫌家暫住，疑遭劉嫌和太太以迷姦藥丸FM2下藥性侵，心有不甘的被害人將遭性侵的事告知高姓前夫等5名友人，一夥人結夥欲找劉嫌理論，但沒碰到人，劉嫌事後得知，又指揮陳姓幫眾等人，持刀械將被害人友人逐一押走、毆打成傷，並通知陳女到現場賠罪才能把人領回去，被害人為營救前夫等友人，被迫下跪賠罪，其中一名護送陳女到場的被害人因覺得不對勁想落跑，反遭劉嫌持刀砍傷左手，幾近斷掌，因血流不止，才被送往嘉義基督教醫院救治。

警方表示，以劉嫌為首的黑幫分子毒豢幫眾，危害鄉里，販賣毒品、囚人入籠、逼人喝尿、掃刀斷掌樣樣來，17日嘉縣刑事警察大隊、民雄、竹崎等分局警力同步拂曉攻擊，把劉姓主嫌等7名集團成員逮捕到案，目前劉嫌和陳姓共犯已被收押，除擴大清查相關被害事證外，也循線調查上游毒品來源。

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(中時)