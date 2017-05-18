國中教育會考 19日下午開放看考場

106年國中教育會考將在20、21日登場，清水高中指出，中投區共37649人報名，考生總人數較去年報考數減少4836人，中投區仍維持33間考場學校，共971間試場，其中有50間特殊試場，19日下午3至5點開放考生及家長看考場。

承辦中投區試務工作的清水高中指出，今年中投區國中教育會考共37649人報名，其中男生19566人，女生18083人，考生總人數較去年報考數減少4836人，為協助考生能就近應考，試場學校數仍維持33校不變，共有971間試場，其中有50間特殊試場，讓身心障礙或特殊需求考生也能順利應試。

校長賴昭呈提醒考生及家長，33個考場學校19日下午3至5時開放看考場，考生和家長只能在走廊上查看，不得進入試場，希望能利用開放時間到考場熟悉環境，避免屆時發生考生跑錯考場情形。

(中時)