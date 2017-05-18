賠錢賣世大運門票？柯：虧多少不曉得

2017台北世大運即將在8月間登場，台市議員王世堅昨天在市議會教育部門質詢時，批市府賠錢賣票。台北市長柯文哲今天出席萬安演習後受訪表示，他個人主張票價高一點，但其他人認為世大運應給民眾更多參與機會，最後票價可說是最低票價，最後算出來會虧多少他不曉得。

柯文哲說，當時在討論世大運開閉幕門票時，他個人主張高一點，但其他人認為世大運應給民眾更多參與機會，最後票價可說是最低票價。不過他說，世大運不是為了財務平衡在辦的，開幕票價800、閉幕500，算出來會虧多少他不曉得。

(中時)