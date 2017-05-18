小薰哭哭討安慰 李沛旭不解風情：我需要的是現金
李沛旭、小薰在三立、東森八點華劇《只為你停留》的「騰云戀」似乎出現危機，18日晚上將播出的內容，小薰變成了淚人兒，拍這場哭戲時她根本就是水龍頭，一把鼻涕一把眼淚，完全不顧美醜，也不需培養情緒就自然演出，飾演媽媽的演員謝瓊煖都讚美女兒好會拍哭戲，而且哭到收不住。
或許是小薰太入戲，戲拍完情緒未止，還在臉書寫「開始要以淚洗面了，阿騰我需要你的肩膀！」而李沛旭看到後也留言，但留言內容竟然回說：「可是亮云⋯我需要的是現金⋯」，小薰看完氣說「真是一點都不貼心」，還逗趣回他說：「需要現金，那我把阿博的電話給你！」
今晚劇情另一高潮就是網友爭論已久的「喬律師」簡宏霖終於可以擺脫「零分律師」的名號了，因為預告中他對著躺在床上的寶麒（嚴正嵐飾）說：「別哭了，我都知道了！」這露餡的劇情內容，是否代表已經知道在他身邊的假女友黛麒對她妹妹所做的一切，讓觀眾充滿期待。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。