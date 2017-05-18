小薰哭哭討安慰 李沛旭不解風情：我需要的是現金

小薰拍戲哭到停不住。（三立）

李沛旭、小薰劇中戀情出現危機。（三立）

簡宏霖疑似發現嚴正嵐飾演的寶麒是假的。（三立）

簡宏霖疑似發現病床上的才是寶麒。（三立）

李沛旭、小薰在三立、東森八點華劇《只為你停留》的「騰云戀」似乎出現危機，18日晚上將播出的內容，小薰變成了淚人兒，拍這場哭戲時她根本就是水龍頭，一把鼻涕一把眼淚，完全不顧美醜，也不需培養情緒就自然演出，飾演媽媽的演員謝瓊煖都讚美女兒好會拍哭戲，而且哭到收不住。

或許是小薰太入戲，戲拍完情緒未止，還在臉書寫「開始要以淚洗面了，阿騰我需要你的肩膀！」而李沛旭看到後也留言，但留言內容竟然回說：「可是亮云⋯我需要的是現金⋯」，小薰看完氣說「真是一點都不貼心」，還逗趣回他說：「需要現金，那我把阿博的電話給你！」

今晚劇情另一高潮就是網友爭論已久的「喬律師」簡宏霖終於可以擺脫「零分律師」的名號了，因為預告中他對著躺在床上的寶麒（嚴正嵐飾）說：「別哭了，我都知道了！」這露餡的劇情內容，是否代表已經知道在他身邊的假女友黛麒對她妹妹所做的一切，讓觀眾充滿期待。

(中時)