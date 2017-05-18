室內霾害使結膜炎患者暴增
空氣品質連連紅燈，懸浮粒子造成雙眼又乾又癢，甚至紅腫嗎？眼科醫師指出，霾害讓結膜炎患者增加，而室內的懸浮粒子也是原因之一。
開業眼科張朝凱醫師表示，近日來空氣品質不佳，使得眼睛不適的患者增加5成左右，而長時間待在室內的患者占大多數，發現是由於室內懸浮粒子濃度過高，造成另類的室內霾害。
張朝凱醫師指出，像是攝影棚、辦公室、室內吸菸室、神明廳、點蚊香處以及廚房都是高濃度懸浮微粒的危險區域，可能會造成急性的過敏性結膜炎、麥粒腫、角膜潰傷等情況，因此，長期待在室內的民眾，要多加注意眼睛狀況，要保持室內空氣流通，適時眨眼以滋潤眼睛，都是可以減少室內霾害對眼睛的影響。
平時做好眼睛養護，就不怕眼睛不適找上門，張朝凱醫師呼籲，隱形眼鏡族配戴隱形眼鏡的時間最好是6~8小時，適度的讓角膜休息；且也不要自行購買眼藥水使用，當眼睛不舒服時，建議還是尋求專業眼科治療才是對眼睛最好的照護。
(中時電子報)
關鍵字：空氣汙染
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