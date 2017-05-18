彰化市公所辦屈原文化節系列活動 屈家村登場
端午節是一年中最有味道的節慶，粽葉、香包齊飄香，更有賽龍舟紀念詩人屈原，懷古又兼浪漫慶懷，彰化市公所今年提前28日在寶廍里內彰化景觀公園舉辦別開生面的「2017屈原文化節～端午」，安排陸上龍舟DIY創作、包粽子、名家吟詩、立蛋與祭拜屈原儀式等。
彰化市長邱建富表示，彰化市寶廍里12鄰，相當特殊、全台唯一屈姓聚落「屈家庄」，有30餘戶、百餘位屈原後代子孫，另立廟供奉屈原神像的「泰和宮」。
2012年，湖北省宜昌市秭歸縣也致贈一座屈原銅像，黃銅材質、高1.8公尺、重253公斤，給彰化市公所，目前仍屹立在寶廍里的景觀公園內，該銅像是按秭歸縣屈原祠屈原銅像比例縮小製作。
邱建富說，有人形容屈原是「開創浪漫主義先河的詩人」；28日特別邀請到彰化明道大學人文學院院長、台灣知名詩人蕭蕭與台中女中創意科學班5位學生進行詩歌朗誦，蕭蕭朗誦「屈原，我們的鄉親」詩，透過該詩，以連結屈原與彰化的關係如同鄉親的情誼，5位學生則朗誦蕭蕭的詩作「詩的原鄉」。
同時，26日在彰化師範大學也舉辦探討屈原及其作品研究等議題的國際學術研討會，透過多元活動，深入瞭解端午節的文化內涵。
(中時)
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