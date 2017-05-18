光復八德路口工程提前完成 公車今下午5時恢復行駛動線

北市府表示，配合台電北區工程處潛盾作業工程滲水及滲砂搶修提前完成，八德路光復南北路口恢復正常通車，原八德路（東寧-北寧路段）及光復南北路（南京東-市民大道路段）交通管制解除，大型車輛也將開放行駛。

因周邊道路將自今天下午5時起恢復通車，公運處也表示，原行經八德路（敦化北路-基隆路）和光復北路（南京東路-市民大道）的市區公車路線及國道客運路線，配合同步恢復原行駛動線，各路線受影響站位亦均恢復停靠。

另外，原配合管制暫時取消的「八德路4段與東寧路」路口時段性「行人專用時相」措施，同步恢復實施，運作時間為每日16時30分至21時。

(中時)