紀曉君女兒發燒六天 怒轟台東馬偕醫院病看不好
藝人紀曉君女兒「波妞」發燒六天，在台東某大醫院看診卻遲遲未見好轉，紀曉君帶著波妞到台北求診，才診斷出是急性中耳炎，服藥後症狀改善許多，讓她怒轟「隨便看看也能當醫生！」
對此，台東馬偕醫院回應表示，女童到院後經兒科醫師診視，初步診斷為急性支氣管炎，經診視後確認女童病因穩定，因此讓她回家休養，但需回門診追蹤，如有嘔吐、高燒、意識不清等症狀要立即回診或電話詢問，但之後病人未回診、也沒有接到詢問病情的相關電話。
紀曉君在貼文中表示，帶著波妞到台北，才知道反覆發燒最大的原因是已經化膿的中耳炎，台東某大醫院某醫生，檢查這種病因有這麼難嗎？看到在檢查耳朵，紀曉君還懷疑地問「是中耳炎嗎？」醫生回她「耳朵沒事啊！」讓她後來氣得很想罵髒話。
紀曉君事後將臉書貼文刪除，並發布新貼文表示「我不想傷害那位醫生，覺得誤診是做父母的心疼激烈的反應，醫生如果傷害了你，我跟你道歉，也請你體諒做父母的我們。」
(中時)
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