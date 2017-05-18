高師大獎懲資料外洩 揭露男大生性侵未遂

國立高雄師範大學網路學生獎懲系統，17日晚間疑似操作人員疏失，造成1名數學系男大生獎懲紀錄曝光，一般學生登入即可查詢到這名男大生曾二度「意圖性侵害、情節嚴重」，被校方記小過、申誡2次處分；消息傳出後學生相當不滿，上臉書「靠北高師大」怒批，校方已針對資料外洩，正式向該名男學生致歉。

高師大副校長王政彥表示，學務處1名工程人員，昨天進行獎懲系統資料檢核後，因疏失設定錯誤，導致8名學生獎懲資料外洩，一般學生均能查詢到，今天凌晨3點，校方主動發現後，已緊急處理。

不過，其中1名數學系學生，因懲處情節較敏感，引發關注，據了解男大生本人相當氣憤，一度打算對校方提告，在導師、心輔老師介入後，且學務長李金鴦也親自打電話，與該名學生長談1個小時說明並致歉後，這名學生情緒已較緩和。

校方在網頁貼出公告，說明資料外洩事件始末，並提醒學生切勿轉貼相關獎懲資料，以免誤觸個資法；然而，這項疏失仍引發學生反彈，網路上有學生認為資料外洩太誇張，恐影響日後求職或升學。

(中時)