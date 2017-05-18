2017伊林璀璨之星開跑 總冠軍送不限航點機票
由伊林娛樂與中天電視合辦、號稱年度最強選秀的「第6屆Eelin Star璀璨之星」活動開跑，自5月11日起接受網路報名到到7月7日截止。伊林娛樂董事總經理陳婉若表示，今年分為超級模特兒組、國民女孩組、演藝組進行選拔，歡迎有志加入模特兒及影視產業的年輕人踴躍報名參加，總冠軍還可得到中華航空不限航點機票一張！
伊林娛樂連續6年舉辦「璀璨之星」，為年輕人提供進入模特兒及演藝行業的正規管道。陳婉若日前親率名模藝人陳思璇、蔡淑臻、劉以豪及陳詠芯、廖彥龍、金凱德等歷屆「璀璨之星」出席記者會。
陳婉若說：「每位參賽者都是一盞『燈』，伊林娛樂提供電力，讓年輕人發光發熱……這個行業需要注意外在，但重要的是要真正喜歡這個行業，喜歡表演，先有這些條件之後，再進來由專業的團隊幫你做評斷。」
本屆「璀璨之星」優勝者除可與伊林娛樂簽約，總冠軍還可獲得中華航空提供的不限航點來回機票1張，並獲得品牌代言及演出機會。
(中時電子報)
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