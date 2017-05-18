府：吳釗燮接府祕書長 嚴德發接國安會祕書長

總統府發言人黃重諺表示，國安會祕書長吳釗燮將出任總統府祕書長，國安會首席諮詢委員嚴德發則出任國安會祕書長。（陳建瑜攝）

總統府祕書長懸空已久，府方正式宣布，國安會祕書長吳釗燮將出任總統府祕書長，國安會首席諮詢委員嚴德發則出任國安會祕書長。

總統府發言人黃重諺表示，吳釗燮長期參與兩岸外交事務的決策，這段時間以來，帶領國安團隊順利完成政權交接相關事務，有效因應台灣所面臨區域國際局勢變化帶來的各項挑戰，總統高度肯定吳釗燮專業與沈穩的表現。

黃重諺強調，除了國安外交專業之外，長期以來，吳釗燮一直都是總統倚重的專業幕僚長，從在野到執政，總統與吳釗燮也有充分的合作經驗。總統期待未來繼續借重吳釗燮的經驗，協助總統推動兩岸外交相關工作，另一方面，也期待與吳釗燮能發揮內外協調、調和鼎鼐的功能，扮演總統決策的左右手。

另外，黃重諺指出，嚴德發軍事歷練完整，軍旅生涯任內，健全國軍緊急應變機制，並有效提升人民對國軍的評價。擔任國安會首席諮委任內，對軍務革新、軍事戰略規劃等皆提供重要且關鍵的意見。

黃重諺說，未來出任國安會秘書長後，將借重嚴德發的專業，協助規劃未來的國防軍事與國土安全戰略，提升和整合情報作業和反滲透的能量，並積極強化台灣在全球反恐的參與和作為。面對日益複雜多變的複合型國安議題，期待未來國安會能進一步發揮指揮、協調的重責大任。

吳釗燮

●學歷：美國俄亥俄州立大學政治學博士

●經歷：國安會秘書長、民進黨秘書長兼民進黨駐美代表、中華民國駐美代表、陸委會主委、總統府副秘書長、政治大學國關中心副主任、研究員

嚴德發

●學歷：三軍大學戰爭學院78年班、三軍大學陸軍學院75年班、陸軍官校64年班（裝甲兵科）

●經歷：國安會首席諮委、參謀總長、陸軍司令、國防部軍備副部長、參謀本部副參謀總長兼執行官、陸軍八軍團指揮官

(旺報)