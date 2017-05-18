重鹹！小珍妮佛脫衣舞片又外流：我跳得不錯
奧斯卡影后「小珍妮佛」珍妮佛勞倫斯先前才剛歷經「豔照門」事件，她不少裸照都外流，沒想到現在又有新影片，但這回是她到脫衣舞店狂歡的影片，小珍妮佛不僅和男子貼超近，上身甚至嗨到脫到只剩內衣，超級鹹濕。
小珍妮佛脫衣舞的影片據悉是上個月底她人在奧地利拍片時，某晚與三五好友到脫衣舞店狂歡的內容。當時她喝酒助興後，微醺衝上台狂扭，更和一男子貼超近，兩人甚至親親抱抱，還被說她遭男方以私密部位磨蹭，場面相當火辣，最後小珍妮佛上衣脫到剩內衣，超級養眼。
對於影片外流，小珍妮佛也很霸氣，直說「我不會道歉，我當晚玩得很開心。」但對於自己的私下行程被流出，她也有些不滿，直言「這是好友的生日派對，沒人想被網路提起我們怎麼嘗試跳鋼管舞。」但最後她也搞笑稱「我覺得我跳得不錯！儘管沒啥核心力量。」至於被說脫到剩內衣，小珍妮佛也說「那是Alexander Wang的上衣，我不會說謊！」
(中時電子報)
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